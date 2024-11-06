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Помог «Соотечественник»: о переезде в Псковскую область рассказала переселенека

До переезда в Россию семья переселенки Ольги Пеевой прожила в Финляндии несколько лет. За последние годы её пришлось пережить крах бизнеса, русофобию, отказы в трудоустройстве. Её дочь подверглась травле в школе. Переселенека рассказала о трудностях, с которыми столкнулась её семья в Финляндии, корреспонденту «Первого Псковского».

Помог «Соотечественник»: переселенка рассказала о трудностях, с которыми столкнулась её семья в Финляндии. Фото здесь и далее: скриншот репортажа телеканала «Первый Псковский»

Год без работы был непростым, отмечает Ольга Пеева. Однако сложнее было пережить травлю ребёнка.

«Дочь просто как-то ехала в поезде. Она ездила в Хельсинки на рисование, возвращалась оттуда и разговаривала со мной по телефону. Естественно, мы всегда разговаривали, общались на русском языке. И к ней просто подошёл мужчина, украинец может, лет 40 и просто начал на неё матом орать: «закрой свой рот» и по-всякому, то есть «почему ты тут сидишь и на русском разговариваешь» – в этом плане», – сказала Ольга Пеева.

Травля, пропаганда однополой любви, отсутствие возможности строить нормальную жизнь и русофобия подтолкнули к решению уехать из страны. В Россию предложил переехать супруг. Так как Ольга родом из Псковской области, решение было принято в пользу родины. Центр содействия переселению «Соотечественник» помог обустроиться на новом месте.

«К ним можно обратиться по любому вопросу, они всегда помогут. Когда у меня муж получал российское гражданство, я всегда обращалась к ним, они связывались с миграционной службой и всегда держали меня в курсе, как что происходит. Центр «Соотечественник» очень помогает», – сказала Ольга Пеева.

Её семья получила помощь в решении проблем с документами и поиске работы, дочери помогли поступить в техникум – сейчас она учится на юриста. Ольга работает в банке, а её муж занимается строительством. Они не планируют возвращаться в Финляндию.

Обратиться за консультацией очно можно по адресу Псков, площадь Ленина, 2, студенческий МФЦ. График работы пункта – во вторник и четверг с 12:00 до 15:00. Также можно писать на почту centr_sootechestvennik@pskov.ru.

Напомним также, что в центр содействия переселению «Соотечественник» можно обращаться по всем вопросам, связанным с переселением в Псковскую область. Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресу Псков, улица Яна Фабрициуса, 10, помещение 1040. Телефон – (8 8112) 33-10-83.

В «Соотечественнике» помогают с оформлением документов, с трудоустройством, жилищным обустройством, рассказывают о мерах поддержки, адаптации и социализации.

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