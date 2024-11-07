Дедовские плачи отмечают сегодня по народному календарю

07:15, 07 ноября 2024, ПАИ

Дедовские плачи отмечают сегодня, 7 ноября, по народному календарю, пишет calend.ru.

В этот день природа плачет дождём или снегом и люди плакали вместе с ней – устраивали ритуальные плачи, которые называли дедовскими. В этот день принято было вспоминать умерших родственников и друзей.

Обязательно нужно было сходить на кладбище и убрать могилы, зажечь церковную свечу, а дома накрыть обильный стол, поставив на него те блюда, которые при жизни любили умершие родственники и друзья.

На Дедовские плачи были особые приметы – например, торговцам зерном нельзя было переезжать с места на место, иначе можно было спугнуть удачу.