Почему дёргается глаз, объяснила врач
Подёргивание глаза – это явление, которое может происходить как краткосрочно, так и длительно, пишет «Газета.ру» со ссылкой на врача-офтальмолога Светлану Миргородскую.
К подёргиванию глаза может приводить длительная работа за компьютером, планшетом, а также длительное вождение без отдыха и неправильно подобранные средства коррекции.
Помимо этого, причиной может быть синдром сухого глаза, к которому приводит ношение контактных линз, вредные привычки, гормональный дисбаланс и приём некоторых лекарственных препаратов.
Чтобы избежать подёргивания глаза, нужно соблюдать режим зрительной нагрузки, полноценно питаться и носить правильно подобранные очки и контактные линзы, заключила специалист.
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