Почему дёргается глаз, объяснила врач

08:20, 07 ноября 2024, ПАИ

Подёргивание глаза – это явление, которое может происходить как краткосрочно, так и длительно, пишет «Газета.ру» со ссылкой на врача-офтальмолога Светлану Миргородскую.

К подёргиванию глаза может приводить длительная работа за компьютером, планшетом, а также длительное вождение без отдыха и неправильно подобранные средства коррекции.

Помимо этого, причиной может быть синдром сухого глаза, к которому приводит ношение контактных линз, вредные привычки, гормональный дисбаланс и приём некоторых лекарственных препаратов.

Чтобы избежать подёргивания глаза, нужно соблюдать режим зрительной нагрузки, полноценно питаться и носить правильно подобранные очки и контактные линзы, заключила специалист.