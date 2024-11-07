Каждая четвёртая компания в Пскове предоставляет сотрудникам пенсионный пакет

08:48, 07 ноября 2024, ПАИ

Каждая четвёртая компания в Пскове предоставляет сотрудникам пенсионный пакет, следует из данных опроса SuperJob.

17% компаний практикуют выплаты и подарки к праздникам, 11% оказывают материальную помощь пенсионерам. А каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративы.

6% практикуют единовременные выплаты при выходе на пенсию, 5% – ежемесячные фиксированные денежные перечисления для пенсионеров. В 4% компаний пенсионерам предоставляют полис ДМС, в 2% – компенсацию медицинских расходов.