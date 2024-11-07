Каждая четвёртая компания в Пскове предоставляет сотрудникам пенсионный пакет
Каждая четвёртая компания в Пскове предоставляет сотрудникам пенсионный пакет, следует из данных опроса SuperJob.
17% компаний практикуют выплаты и подарки к праздникам, 11% оказывают материальную помощь пенсионерам. А каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративы.
6% практикуют единовременные выплаты при выходе на пенсию, 5% – ежемесячные фиксированные денежные перечисления для пенсионеров. В 4% компаний пенсионерам предоставляют полис ДМС, в 2% – компенсацию медицинских расходов.
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