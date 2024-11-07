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Культура

Выставка старейшей мастерицы ковров Псковской области открылась в Себежском районе

Выставка изделий старейшей действующей мастерицы – ткачихи ковров в Псковской области Клавдии Богдановой открылась в комнате русского быта Идрицкого дома культуры в Себежском районе. Об этом сообщает газета «Призыв».

  • ​Выставка старейшей мастерицы ковров Псковской области открылась в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • ​Выставка старейшей мастерицы ковров Псковской области открылась в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • ​Выставка старейшей мастерицы ковров Псковской области открылась в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • ​Выставка старейшей мастерицы ковров Псковской области открылась в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • ​Выставка старейшей мастерицы ковров Псковской области открылась в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • ​Выставка старейшей мастерицы ковров Псковской области открылась в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • ​Выставка старейшей мастерицы ковров Псковской области открылась в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»
  • ​Выставка старейшей мастерицы ковров Псковской области открылась в Себежском районе
    Фото: Газета «Призыв»

Центральное место занимают ковры Клавдии Богдановой, вышитые гладью. Последняя работа закончена была в прошлом году, когда ей было 98 лет. Женщина вышивает по мешковине остатками пряжи от вязания и не использует нитки. Кроме ковров, Клавдия Богданова также делает ковры из пакетов и из ткани.

«В прошлом году всем гостям, которые пришли к ней на день рождения, она подарила коврики. Огромное удовольствие общаться с ней – позитивный и жизнерадостный человек. Она хочет творить, и, конечно, от неё заряжаешься энергией», – рассказал руководитель любительского объединения «Центр ткачества» Николай Зайцев.

Также на выставке можно увидеть работы любительского объединения «Центр ткачества», Ларисы Румянцевой, Николая Зайцева и Татьяны Голубевой.

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