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Общество

Проблему радикальных идей в молодёжной среде обсудили в ПсковГУ

Круглый стол на тему «Радикальные идеи в молодёжной среде: как противостоять?» прошёл в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Мероприятие собрало студентов, преподавателей и экспертов для формирования законопослушной модели поведения среди студентов как в онлайн, так и в офлайн-коммуникациях. Модератором встречи стала доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Мария Васильева.

Целью мероприятия стало создание эффективных инструментов противодействия влиянию деструктивных социальных групп. Участники обсудили систематизацию правоохранительных функций таможенных органов в сфере противодействия распространению экстремизма и терроризма.

Студенты выступили с докладами, которые раскрывали область социальной безопасности и правоохранительных органов. Ребята подробно разобрали понятие «радикализм», актуальные методы вербовки молодёжи в социальных сетях и привели реальные кейсы, иллюстрирующие механизмы влияния радикальных групп на молодых людей. Особое внимание было уделено разработке методов противостояния таким угрозам, подчеркнули в пресс-службе.

Завершилось мероприятие интерактивным тренингом, в рамках которого участники выполнили упражнения «Слепой и поводырь». Задание было направлено на развитие критического мышления и осознание важности доверительных отношений в командах, а также безоговорочной готовности помогать друг другу в трудных ситуациях.

Добавим, что встреча организована в рамках работы координационного центра ПсковГУ по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.

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