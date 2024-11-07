Студенты ПсковГУ проходят обучение вожатскому мастерству

10:29, 07 ноября 2024, ПАИ

Студенты педагогических направлений ПсковГУ проходят обучение вожатскому мастерству в рамках практики «Инструктивный лагерь». В обучении приняли участие более 250 студентов в составе семи отрядов. Организатором является кафедра среднего общего образования и социального проектирования, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

На практикуме ребята приобретают необходимые компетенции, учатся организовывать коллективные творческие дела, работать в команде.

На прошлой неделе отряды провели подготовку на значимые темы: Год семьи, 80 лет образования Псковской области, 300-летие Академии наук, век пионерской организации, а также мероприятия на спортивную тематику «Быстрее, выше, сильнее» и «Гостья из будущего». С 5 по 7 ноября 160 практикантов отправились в детский лагерь «Стремительный» на методический выезд вместе со штабом студенческих отрядов.

Уже этим летом ребята попробуют себя в качестве вожатых в детских лагерях Псковской области и смогут применить полученные знания на практике.