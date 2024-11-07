Великолукский студент завоевал бронзу на первенстве мира по вольной борьбе

10:40, 07 ноября 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Арсен Балаян стал бронзовым призёром первенства мира по вольной борьбе, которое прошло в Тиране (Албания). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В турнире участвовали 222 спортсмена из 53 стран мира. Арсен Балаян выступил в весе до 79 килограммов и выиграл четыре поединка из пяти.

В полуфинальной встрече студент ВЛГАФК уступил китайскому спортсмену Фен Лу, а в борьбе за бронзу выиграл у представителя Армении Айка Папикяна.

Напомним, недавно студент великолукского вуза Садык Лалаев выиграл бронзу чемпионата мира по греко-римской борьбе благодаря тому, что его соперник опоздал на поединок.

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