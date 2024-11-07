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Общество

Программа «Первого Псковского» вышла в финал Всероссийского конкурса Генпрокуратуры

Программа «Территория закона» телеканала «Первый Псковский» вышла в финал Всероссийского конкурса Генеральной прокуратуры России, сообщается в сюжете телеканала.

Скриншот из сюжета телеканала «Первый Псковский»

Программа заняла первое место среди номинантов на Северо-Западе в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших материалов СМИ о работе органов прокуратуры. Теперь проект отправиться на финальный этап конкурса в Москву.

Программу «Территория закона» создал телеканал «Первый Псковский» совместно с региональной прокуратурой. Впервые она вышла в эфир ровно два года назад и с тех пор не прекращает говорить об острых темах на понятном для зрителей языке, помогает ориентироваться в законах России. За два года вышло около 50 выпусков, которые собрали тысячи просмотров и затронули десятки актуальных тем. Посмотреть выпуск программы можно на телеканале «Первый Псковский» каждый понедельник в 21:40.

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