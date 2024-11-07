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Общество

В России возник дефицит препарата для беременных с отрицательным резусом

В Пензенской области и других регионах России наблюдается нехватка антирезусного иммуноглобулина – препарата, необходимого для беременных женщин с отрицательным резус-фактором крови, он нужен для борьбой с осложнениями у новорожденных. Минздрав региона признал «временное отсутствие» препарата и сообщил, что проблема затрагивает всю страну, пишет «Коммерсантъ».

Иммуноглобулин требуется беременным с 28-й недели, если существует риск конфликта резус-факторов между матерью и ребенком. Препарат помогает предотвратить развитие гемолитической болезни у новорожденного, которая может возникнуть при смешивании крови матери и ребенка в ряде ситуаций, таких как роды или осложнения беременности.

Причиной дефицита стала нехватка плазмы для производства препарата, удорожание его выпуска и фиксированная цена на рынке России, что делает продажи нерентабельными для иностранных поставщиков. Почти 96% рынка занимают зарубежные производители, и только небольшой процент лекарства выпускается в России.

Росздравнадзор сообщил, что на данный момент в стране доступно 46 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина, к концу года ожидается поступление еще 90 тысяч упаковок. Но некоторые регионы уже ощущают нехватку препарата, особенно в розничной продаже и частных клиниках.

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