В Псковской области полицейский спас пятилетнюю девочку из горящего дома

12:18, 07 ноября 2024, ПАИ

Пятилетнюю девочку из горящего дома в Дедовичах спас начальник тыла МО МВД России «Дедовичский» майор внутренней службы Семён Жильцов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области





О пожаре Семёну Жильцову сообщил его сын, а ему рассказал его друг – очевидец пожара в доме № 28 на улице Октябрьской в Дедовичах. Когда майор прибыл на место пожара, возгорание на третьем этаже уже тушили пожарные. Полицейский заметил в окне четвёртого этажа двух женщин и ребёнка, которые стучали в стекло и звали на помощь. Из-за сильного задымления Семён Жильцов не смог подняться до квартиры и тогда попросил пожарных поставить к дому пожарную лестницу. По ней он забрался на четвёртый этаж и взял на руки пятилетнюю девочку, чтобы спустить её вниз. Также полицейский во время спуска успокаивал ребёнка. Уже внизу он передал ребёнка матери, а также пакет документов, которые передали бабушка и тетя, находящиеся вместе с девочкой в квартире. После сотрудник полиции продолжил помогать пожарным и другим очевидцам спасать людей.

О поступке Семёна Жильцова написали в социальных сетях, где его и других очевидцев благодарили за помощь в спасении жильцов горящей многоэтажки. Также мать спасённой девочки обратилась со словами благодарности в администрацию района и к руководству отдела полиции в Дедовичах.