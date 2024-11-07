Публикуем фото с места ДТП в Пскове, где при столкновении автомобилей пострадал водитель
Фотографии с места ДТП в Пскове, где при столкновении автомобилей пострадал водитель, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Автомобили Renault и Škoda столкнулись на пересечении улиц Коммунальной и Петровской. В ДТП пострадал водитель Renault, его госпитализировали в медучреждение.
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07 ноября 2024
Публикуем фото с места ДТП в Пскове, где при столкновении автомобилей пострадал водитель