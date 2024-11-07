Публикуем фото с места ДТП в Пскове, где при столкновении автомобилей пострадал водитель

12:12, 07 ноября 2024, ПАИ

Фотографии с места ДТП в Пскове, где при столкновении автомобилей пострадал водитель, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобили Renault и Škoda столкнулись на пересечении улиц Коммунальной и Петровской. В ДТП пострадал водитель Renault, его госпитализировали в медучреждение.