Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Потребители газа в Псковской области стабильно погашают задолженность

Активная профилактическая и уведомительная работа, проводимая сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с потребителями газа, направлена на максимальное сокращение задолженности и 100 % сбор платежей за газ в 2024 году. Уровень оплаты природного газа населением Псковской области за десять месяцев 2024 сопоставим с аналогичным периодом 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Самый действенный способ не допустить проблем с газоснабжением, избежать образования новых долгов и сэкономить собственные средства – оплачивать потребленный газ до 10-го числа каждого месяца и передавать показания приборов учёта до последнего числа месяца.

Вовремя передавать показания счётчиков, формировать и оперативно оплачивать квитанции за газ, как за себя, так и за пожилых родственников, просто и удобно с помощью электронных сервисов ООО «Газпром межрегионгаз Псков»:

– личный кабинет абонента «Мой газ» или «PayGas»;

– мобильное приложение «Газ онлайн» и «Оплата за газ».

Также в сервисе «Личный кабинет» можно воспользоваться обратной связью и получить ответы на интересующие вопросы.

Уточнить наличие задолженности можно по телефонам кол-центра 59-50-50 или 8-800-350-59-01.

«Мы уделяем большое внимание качеству обслуживания наших абонентов. Развиваем наши клиентские сервисы, в том числе и дистанционные, которые дают абонентам возможность экономить своё время, всегда иметь под рукой информацию о своём лицевом счёте и оплачивать потреблённый газ без комиссии», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 ноября 2024

Ректор ПсковГУ на сессии Рособрнадзора рассказала о способах повышения качества профессионального образования
07 ноября 2024

До +8 градусов ожидается в Псковской области 8 ноября
07 ноября 2024

Экспонаты из коллекции Изборского музея можно увидеть на выставке ​в Москве
07 ноября 2024

Первый фестиваль садоводств пройдёт в Псковском районе
07 ноября 2024

Супруги Лебедевы из Куньинского района отметили золотую свадьбу
07 ноября 2024

В Псковской области полицейский спас пятилетнюю девочку из горящего дома
07 ноября 2024

Вера Емельянова и Надежда Васильева участвуют в управленческой сессии госфонда «Защитники Отечества»
07 ноября 2024

Программа «Первого Псковского» вышла в финал Всероссийского конкурса Генпрокуратуры

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...