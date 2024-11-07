Потребители газа в Псковской области стабильно погашают задолженность

13:17, 07 ноября 2024, ПАИ

Активная профилактическая и уведомительная работа, проводимая сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с потребителями газа, направлена на максимальное сокращение задолженности и 100 % сбор платежей за газ в 2024 году. Уровень оплаты природного газа населением Псковской области за десять месяцев 2024 сопоставим с аналогичным периодом 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Самый действенный способ не допустить проблем с газоснабжением, избежать образования новых долгов и сэкономить собственные средства – оплачивать потребленный газ до 10-го числа каждого месяца и передавать показания приборов учёта до последнего числа месяца.

Вовремя передавать показания счётчиков, формировать и оперативно оплачивать квитанции за газ, как за себя, так и за пожилых родственников, просто и удобно с помощью электронных сервисов ООО «Газпром межрегионгаз Псков»:

– личный кабинет абонента «Мой газ» или «PayGas»;

– мобильное приложение «Газ онлайн» и «Оплата за газ».

Также в сервисе «Личный кабинет» можно воспользоваться обратной связью и получить ответы на интересующие вопросы.

Уточнить наличие задолженности можно по телефонам кол-центра 59-50-50 или 8-800-350-59-01.

«Мы уделяем большое внимание качеству обслуживания наших абонентов. Развиваем наши клиентские сервисы, в том числе и дистанционные, которые дают абонентам возможность экономить своё время, всегда иметь под рукой информацию о своём лицевом счёте и оплачивать потреблённый газ без комиссии», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.