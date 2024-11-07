Представители Псковской области стали победителями грантового конкурса

13:26, 07 ноября 2024, ПАИ

Два молодых человека из Псковской области стали победителями второго грантового конкурса от Росмолодёжи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Александр Миньков выиграл грант размером 400 тысяч рублей на проведение интенсивов «На спорте». Цель интенсивов – повысить интерес школьников Великолукского района к спорту.

Помимо этого, победителем конкурса стал проект «ПлюссАРТ – многофункциональное пространство для семейных мероприятий» волонтёра «Движения первых», юнармейца Артёма Иванова. Сумма гранта составила более 800 тысяч рублей. Инициатива заключается в создании площадки для реализации семейных идей жителей Плюссы. Целью проекта является сплочение местных жителей и разработка различных спортивных, творческих, социальных и волонтёрских намерений.

В рамках грантового конкурса от Росмолодёжи поддержали 577 проектов на общую сумму свыше 300 млн рублей.