Представители Псковской области стали победителями грантового конкурса
Два молодых человека из Псковской области стали победителями второго грантового конкурса от Росмолодёжи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Александр Миньков выиграл грант размером 400 тысяч рублей на проведение интенсивов «На спорте». Цель интенсивов – повысить интерес школьников Великолукского района к спорту.
Помимо этого, победителем конкурса стал проект «ПлюссАРТ – многофункциональное пространство для семейных мероприятий» волонтёра «Движения первых», юнармейца Артёма Иванова. Сумма гранта составила более 800 тысяч рублей. Инициатива заключается в создании площадки для реализации семейных идей жителей Плюссы. Целью проекта является сплочение местных жителей и разработка различных спортивных, творческих, социальных и волонтёрских намерений.
В рамках грантового конкурса от Росмолодёжи поддержали 577 проектов на общую сумму свыше 300 млн рублей.
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