Ректор ПсковГУ на сессии Рособрнадзора рассказала о способах повышения качества профессионального образования
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина приняла участие в работе проектно-аналитической сессии, посвящённой вопросам формирования системы оценки качества образования. Организатором мероприятия, которое прошло в Санкт-Петербургском горном университете, выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Участники обсудили вопросы формирования системы оценки качества российского образования. Программа предусматривала пленарные доклады, работу по секциям и обсуждение итогов сессии.
Наталья Ильина рассказала о способах повышения качества профессионального образования. К обсуждению этого вопроса также присоединилась проректор по учебной работе, профессор кафедры гражданского права и процесса ПсковГУ Алла Серебрякова.
Добавим, особое внимание участников было обращено на оценку качества инженерного и естественно-научного образования в России.
Ректор ПсковГУ на сессии Рособрнадзора рассказала о способах повышения качества профессионального образования
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