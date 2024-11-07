Ректор ПсковГУ на сессии Рособрнадзора рассказала о способах повышения качества профессионального образования

13:45, 07 ноября 2024, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина приняла участие в работе проектно-аналитической сессии, посвящённой вопросам формирования системы оценки качества образования. Организатором мероприятия, которое прошло в Санкт-Петербургском горном университете, выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участники обсудили вопросы формирования системы оценки качества российского образования. Программа предусматривала пленарные доклады, работу по секциям и обсуждение итогов сессии.

Наталья Ильина рассказала о способах повышения качества профессионального образования. К обсуждению этого вопроса также присоединилась проректор по учебной работе, профессор кафедры гражданского права и процесса ПсковГУ Алла Серебрякова.

Добавим, особое внимание участников было обращено на оценку качества инженерного и естественно-научного образования в России.