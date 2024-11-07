В Пскове возложили цветы к Могиле неизвестного солдата
Торжественный митинг по случаю Дня воинской славы России прошёл возле Могилы неизвестного солдата в Пскове в четверг, 7 ноября. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
В мероприятии приняли участие депутаты Псковской городской Думы, члены молодёжных патриотических организаций, кадеты, военнослужащие и представители клуба генералов и адмиралов.
Они возложили цветы и гирлянду славы к мемориалу.
Добавим, что 7 ноября отмечается День воинской славы России, установленный в честь военного парада на Красной площади 1941 года.
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