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Общество

В Пскове возложили цветы к Могиле неизвестного солдата

Торжественный митинг по случаю Дня воинской славы России прошёл возле Могилы неизвестного солдата в Пскове в четверг, 7 ноября. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове прошёл митинг в честь Дня воинской славы России
    Фото: Андрей Степанов

В мероприятии приняли участие депутаты Псковской городской Думы, члены молодёжных патриотических организаций, кадеты, военнослужащие и представители клуба генералов и адмиралов.

Они возложили цветы и гирлянду славы к мемориалу.

Добавим, что 7 ноября отмечается День воинской славы России, установленный в честь военного парада на Красной площади 1941 года.

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