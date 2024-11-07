В Псковской области ожидается достаточно тёплая погода для ноября – метеоролог

15:45, 07 ноября 2024, ПАИ

Достаточно тёплая погода для ноября ожидается в Псковской области, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы ожидаем погоду достаточно тёплую для этого времени года и для этого месяца. Погода будет преимущественно облачная, в отдельные дни с прояснениями, а в отдельные дни, наоборот, с небольшими осадками. Осадки мы ждём преимущественно пока в виде дождя, иногда лишь возможен мокрый снег», – отметила Тала Нещадимова.

Она подчеркнула, что ночные и дневные температуры будут положительными: дневные – от +2 до +8 градусов, ночные – от 0 до +6 градусов.

«Это связано с тем, что мы попали в область повышенного давления, но находимся на периферии циклонов, которые проходят севернее нас, поэтому заток холодного воздуха перекрыт, и мы наслаждаемся, можно даже сказать, тёплой погодой», – объяснила Тала Нещадимова.

Метеоролог уточнила, что сильный ветер пока также не прогнозируется.

«Ориентировочно такая погода, то с прояснениями, то с дождиками сохранится до 16-17 ноября», – заключила Тала Нещадимова.

Ранее Тала Нещадимова рассказала, когда на территорию Псковской области придут снегопады.