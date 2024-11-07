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Сборная Пскова заняла второе место студенческой женской лиги по мини-футболу

Сборная Пскова заняла второе место Северо-Западной студенческой женской лиги по мини-футболу 7x7, которая прошла в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе соревнований.

Сборная Пскова заняла второе место студенческой женской лиги по мини-футболу. Фото: пресс-служба турнира

В соревнованиях участвовали шесть команд: сборная Пскова, СШОР №2 «Кристалл», клуб СПбГУ «Балтийские орланы», «Вологодский университет», «Малоохтинский колледж» и «Волки ЛТУ».

Псковички в группе обыграли «Балтийских орланов» со счётом 7:0 и уступили спортшколе «Кристалл» – 2:4. В полуфинале турнира сборная Пскова обыграла «Малоохтинский колледж» – 2:1, а в финале псковская команда снова встретилась с «Кристаллом». Матч завершился победой петербурженок – 2:0.

В индивидуальных номинациях лучшим вратарём турнира признали Ольгу Евстигнееву из Пскова, а лучшим нападающим стала псковичка Анастасия Голубева.

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