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В России подключили мозг крысы к искусственному интеллекту и научили отвечать на вопросы о квазарах и Эйнштейне

Учёные из России впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ), он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы, рассказали РИА Новости в биотех-лаборатории Neiry.

«Теперь крыса Пифия умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры», — рассказали в лаборатории.

Электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. Он испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить «да», и в другом — когда ответ «нет». За каждый правильный ответ Пифия получала вознаграждение.

В результате крыса правильно ответила на сотни научных вопросов: про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и день рождения Альберта Эйнштейна. В ближайшем будущем так же сможет сделать любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом. Проект по разработке инвазивных нейроинтерфейсов в лаборатории назвали «ИИнтуиция». И в перспективе разработчики планируют создать пользовательский продукт, который поможет соединить мозг человека со знаниями всего человечества.

«Мы в Neiry занимаемся разработкой продуктов на базе нейротехнологий для совершенно разных индустрий. Результаты эксперимента «Пифия» — это один из этапов проекта «ИИнтуиция». Например, пользователь сможет чувствовать истинность или ложность любого заявления или интуитивно понимать, какой ответ в тесте верный. Это повысит эффективность деятельности человека», — заявил генеральный директор Neiry Александр Панов.

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