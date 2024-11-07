Оплачиваемые выходные для диспансеризации могут получить псковичи

16:06, 07 ноября 2024, ПАИ

Псковские профсоюзы напоминают, что работники имеют право взять дополнительный оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации. О важности своевременного прохождения медицинского обследования как для работников, так и для работодателей ПАИ рассказали в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Если работникам диспансеризация предоставляет возможность своевременно обнаружить потенциальные проблемы со здоровьем и улучшить качество жизни, то для работодателя – это важный инструмент управления рисками. Ведь здоровые сотрудники менее подвержены заболеваниям, что снижает уровень их отсутствия на работе и повышает общую продуктивность коллектива», – отметили в Псковском облсовпрофе.

Диспансеризация проводится согласно приказу Минздрава РФ «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения». В соответствии с законом, её могут пройти все граждане России старше 18 лет. Кроме того, Трудовым кодексом РФ для прохождения диспансеризации предусмотрен оплачиваемый выходной день.

«В возрасте 40 лет – один день раз в три года, с 40 лет до предпенсионного возраста – один день ежегодно, а пенсионерам и предпенсионерам – два выходных дня в год. Работники по совместительству имеют право на выходной для прохождения диспансеризации. Для этого нужно взять выходной для обследования по основному месту работы и месту работы по совместительству в один и тот же день, – пояснили в Псковском облсовпрофе.

Профсоюзы также напоминают, что бесплатная диспансеризация проводится в возрасте с 18 до 39 лет один раз в три года, а после 40 лет – каждый год.

«В 2024 году диспансеризацию могут пройти те, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 годах. Для прохождения диспансеризации достаточно обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства», – объяснили в организации.

Подобные медобследования – это инвестиции в здоровье работников, способствующие формированию позитивной корпоративной культуры и снижению затрат на медицинские услуги, заключили в Псковском облсовпрофе.