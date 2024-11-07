Около 40 обезьян сбежали из исследовательского центра в США

16:22, 07 ноября 2024, ПАИ

Около 40 обезьян сбежали из исследовательского центра в штате Южная Каролина в США, сообщают зарубежные СМИ.

Обезьяны содержались в качестве подопытных. Исследовательский центр, из которого сбежали обезьяны, проводит клинические испытания в том числе по лечению расстройств головного мозга.

Полиция ведёт поиски.