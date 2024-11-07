«Если ад существует, то пахнет там именно так»: жуткую антисанитарию обнаружили в подвалах домов в Пскове

17:42, 07 ноября 2024, ПАИ

Полную антисанитарию обнаружили работники Псковских тепловых сетей в подвалах домов № 4, 6 и 8 на улице Текстильной, сообщается в Telegram-канале предприятия.



Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей



Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей



Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей



Фото: Telegram-канал Псковских тепловых сетей







«Если ад существует, то пахнет там именно так или даже немножко лучше. Всё подвальное помещение полностью залито канализационными стоками. Естественно, что кругом царит полная антисанитария. Все стены покрыты ковром из кровососущих тварей. То, что вы видите на фотографиях, – это не грязь, не блики камеры, а насекомые, которые здесь живут и размножаются», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в прошлом году сотрудники предприятия мыли в подвале тепловую камеру. Сейчас двухметровая камера вновь залита канализационными и ливневыми стоками.

По словам работников, подобная ситуация во всех подвалах микрорайона, а это может привести к сокращению эксплуатационного срока магистральных сетей. В организации также напомнили, что за очистку подвалов несёт ответственность управляющая компания.