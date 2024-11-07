Ремонт кадрового центра завершили в Кунье

17:06, 07 ноября 2024, ПАИ

Ремонт кадрового центра завершили в Кунье, пишет газета «Пламя».

В учреждении прошёл капитальный ремонт, а также для кадрового центра сделали отдельный вход. Помещение осталось оснастить мебелью и оборудованием.

Ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Демография». Все офисы отделений после ремонта оформляют в соответствии с единым стандартом бренда «Работа России».