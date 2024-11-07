Ремонт кадрового центра завершили в Кунье
Ремонт кадрового центра завершили в Кунье, пишет газета «Пламя».
В учреждении прошёл капитальный ремонт, а также для кадрового центра сделали отдельный вход. Помещение осталось оснастить мебелью и оборудованием.
Ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Демография». Все офисы отделений после ремонта оформляют в соответствии с единым стандартом бренда «Работа России».
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