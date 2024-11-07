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Общество

Уровень реализации 47 региональных проектов в Псковской области достиг почти 100%

Уровень готовности 47 региональных проектов в Псковской области составляет 96,3 %. Это выше и среднероссийского показателя, и среднего по Северо-Западу, отметил глава региона Михаил Ведерников на совещании по реализации национальных проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Уровень готовности проекта – это фактические результаты и реальный эффект реализации мероприятий. Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в столь высокий результат. Он также напомнил, что регион получил серьёзные средства на строительство, в том числе и в социальной сфере, а объём дорожного фонда составляет 13,3 миллиарда рублей, половина из них – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Наилучшие показатели кассового исполнения – от 90 до 98 % – показывают такие направления, как культура, малое и среднее предпринимательство, экология и туризм.

Кроме того, губернатор призвал более ответственно подойти к оформлению документов для приёмки объектов и взять под контроль работу по использованию остатков средств.

Напомним, в этом году на реализацию президентских нацпроектов в Псковской области направлено около 12,7 миллиарда рублей.

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