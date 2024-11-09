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Общество

Участники школы «Индустрия медиа» поделились впечатлениями от проекта

В «Точке кипения» ПсковГУ и «Кванториуме» продолжает работу школа «Индустрия медиа». Проект для авторов пабликов, целевой аудиторией которого является молодёжь Пскова и области, впервые реализуется на базе университета совместно с АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и комитетом по молодёжной политике региона. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Фото: ПсковГУ

По словам многих участников, тренинги и мастер-классы, организованные школой, общение с федеральными и региональными спикерами и медийщиками, а также диалог с коллегами помогают по-новому взглянуть на свою работу.

«Для меня многое в новинку, хотя моя работа располагает к тому, что я должна многое из этого знать. Очень полезным был мастер-класс по фотоискусству, по редактору Figma. Вернувшись домой, обязательно буду разбираться», – делится корреспондент редакции газеты «Печорская правда» Ольга Полозова.

Для сотрудника Псковского городского молодёжного центра Юрия Затравкина самым интересным оказался интенсив, «который дал подумать над ракурсами и различными заданиями».

«В «Кванториуме» было очень интересно поработать с Figma. Также узнал о нескольких нейросетях, которые помогут в дальнейшем при создании проекта. Сегодня был мастер-класс по фотосъёмке с телефона, на котором мы тоже почерпнули для себя новые знания», – добавляет Юрий.

Юлия Степанова – заведующая отделом обслуживания Печорской центральной районной библиотеки. Ей также запомнился мастер-класс, который прошёл в «Кванториуме»: благодаря занятию она познакомилась со способами создания инфографики.

Кроме того, участники объединились в группы для работы над совместными медийными проектами. Так, команда Ольги работает над темой «Крепкая семья», Юлия с коллегами выбрала «Единство народов России». На заключительном этапе школы пройдёт защита креативных инициатив, предложенных командами. По итогам работы участники проекта получат сертификаты о повышении квалификации в сфере медиа.

Добавим, проект реализуется в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.

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