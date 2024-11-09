Студенты Великолукской сельскохозяйственной академии встретились с ветеранами СВО

18:59, 07 ноября 2024, ПАИ

Ветеранов СВО с позывными Череп и Валдай активисты псковского комитета семей воинов Отечества пригласили на встречу со студентами. Об этом ПАИ сообщили в КСВО.

Встречу организовали совместно с общественным помощником губернатора области Татьяной Щеблыкиной.

Студенты пообщались с бойцами. Ветераны рассказали, что для них значит Родину защищать, о трудностях и опасностях боевой работы, насколько важно фронтовое братство, а также о тех испытаниях, которые им выпали, и ответили на вопросы аудитории.

Такие мероприятия имеют большую социальную и патриотическую значимость, отметили активисты псковского КСВО.