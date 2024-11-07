Виталий Рахманов возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти

20:59, 07 ноября 2024, ПАИ

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов поднялся на 13 позиций и с медиаиндексом 436 занял первое место в октябрьском топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Такой взлёт в рейтинге в октябре стал возможен благодаря сообщению о реализации стратегии цифровой трансформации в Псковской области со значительным опережением сроков. Темпы позволяют реализовать проект не к 2030 году, как предполагалось изначально, а значительно раньше. Новые цифровые сервисы и услуги – всё это улучшит качество общения граждан с государственными органами.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».