Виталий Рахманов возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти
Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов поднялся на 13 позиций и с медиаиндексом 436 занял первое место в октябрьском топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Такой взлёт в рейтинге в октябре стал возможен благодаря сообщению о реализации стратегии цифровой трансформации в Псковской области со значительным опережением сроков. Темпы позволяют реализовать проект не к 2030 году, как предполагалось изначально, а значительно раньше. Новые цифровые сервисы и услуги – всё это улучшит качество общения граждан с государственными органами.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
Виталий Рахманов возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти