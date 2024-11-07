Профориентационная программа «Профессионалы будущего» состоится в Пскове

22:51, 07 ноября 2024, ПАИ

Профориентационная программа «Профессионалы будущего» состоится в Пскове с 12 по 14 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

«Присоединяйся к крутым событиям, где можно разобраться в том, кем хочешь стать и как найти работу мечты. Если ты учишься в школе или коллежде, тебе точно будет интересно!» – пригласили молодёжь организаторы.

Участники смогут поиграть в настольную профориентационную игру «Кадры», потренироваться в прохождении собеседования, познакомиться с представителем профессии спасателя МЧС.

Регистрация по ссылке.