Профориентационная программа «Профессионалы будущего» состоится в Пскове
Профориентационная программа «Профессионалы будущего» состоится в Пскове с 12 по 14 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.
«Присоединяйся к крутым событиям, где можно разобраться в том, кем хочешь стать и как найти работу мечты. Если ты учишься в школе или коллежде, тебе точно будет интересно!» – пригласили молодёжь организаторы.
Участники смогут поиграть в настольную профориентационную игру «Кадры», потренироваться в прохождении собеседования, познакомиться с представителем профессии спасателя МЧС.
Регистрация по ссылке.
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