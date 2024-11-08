Дмитриев день наступил по народному календарю

07:25, 08 ноября 2024, ПАИ

8 ноября православная церковь отмечает память святого Димитрия Солунского, известного также под прозвищем Мироточец, сообщает calend.ru.

Согласно житию, родители Димитрия были тайными христианами. Они крестили сына в домовой церкви и воспитали в вере и благочестии. После смерти отца Димитрий занял его место, став проконсулом Фессалоник. В этой должности он проявил себя как открытый христианин, начал проповедовать и обратил в свою веру множество жителей города.

Известие о деятельности Димитрия дошли до императора. Проповедника заключили в темницу, а позже казнили. Тело мученика ночью погребли солунские христиане, а раб Димитрия по имени Лупп взял ризу своего господина, орошенную кровью, и его кольцо. С их помощью он впоследствии совершил много чудес.

На Руси в Дмитриев день, как и накануне, было принято справлять поминки по усопшим, особенно если эта дата выпадала на субботу. Такой же обычай существовал для субботы, предшествующей именинам святого. Эту традицию установил князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани.

«Покойнички на Русь Дмитриев день ведут. Покойнички ведут, живых блюдут», — приговаривали люди. К усопшим в этот день проявляли особое почтение — приходили на кладбища, поминали словом и плачем, а вернувшись домой, накрывали столы. «Живы родители — почитай, умерли — поминай», — это правило соблюдалось на Руси неукоснительно.

Существовали для этого дня и более веселые поговорки. «До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такова», — говорили в народе, подразумевая, что девушки после этого дня начнут выходить замуж. В этот день также было принято угощаться свежим пивом, шутили: «В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит».

Обращали внимание на приметы. Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. «Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу», — подмечали люди. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.