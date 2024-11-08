Коллекцию кукол подарили Идрицкому дому культуры

09:54, 08 ноября 2024, ПАИ

Коллекцию кукол подарили Идрицкому дому культуры, пишет газета «Призыв» Себежского района.

29 кукол представлены в национальных костюмах. Даритель решил отдать куклы музею, так как посчитал, что там они нужнее, отметили в издании.

К каждой кукле приложен журнал, в котором написано об обрядах, о национальной кухне и традициях конкретной национальности. В комнате русского быта Идрицкого дома культуры планируют сделать постоянную экспозицию, посвящённую народному костюму, заключили в газете.