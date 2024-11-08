Коллекцию кукол подарили Идрицкому дому культуры
Коллекцию кукол подарили Идрицкому дому культуры, пишет газета «Призыв» Себежского района.
29 кукол представлены в национальных костюмах. Даритель решил отдать куклы музею, так как посчитал, что там они нужнее, отметили в издании.
К каждой кукле приложен журнал, в котором написано об обрядах, о национальной кухне и традициях конкретной национальности. В комнате русского быта Идрицкого дома культуры планируют сделать постоянную экспозицию, посвящённую народному костюму, заключили в газете.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 ноября 2024
Как появилась идея создания нового оркестра в Псковской области, рассказал Александр Боярков
07 ноября 2024
Осталось всего 40 билетов на первый концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области