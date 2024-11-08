Очередная шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в декабре

09:40, 08 ноября 2024, ПАИ

Шестидневная рабочая неделя будет ждать россиян в декабре. Такие данные следуют из производственного календаря.

Работать шесть дней жителям России предстоит с 23 по 29 декабря. Это связано с тем, что выходной с субботы, 28 декабря, переносится на понедельник, 30 декабря. Кроме прочего, 28 декабря не будет сокращённым.

В новогодние праздники же жители России смогут отдохнуть с 29 декабря по 8 января.

Напомним, что у россиян это будет вторая шестидневная рабочая неделя за год. Одну такую они смогли пережить с 28 октября до 2 ноября. При этом, 2 ноября, был сокращённый рабочий день.