Очередная шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в декабре
Шестидневная рабочая неделя будет ждать россиян в декабре. Такие данные следуют из производственного календаря.
Работать шесть дней жителям России предстоит с 23 по 29 декабря. Это связано с тем, что выходной с субботы, 28 декабря, переносится на понедельник, 30 декабря. Кроме прочего, 28 декабря не будет сокращённым.
В новогодние праздники же жители России смогут отдохнуть с 29 декабря по 8 января.
Напомним, что у россиян это будет вторая шестидневная рабочая неделя за год. Одну такую они смогли пережить с 28 октября до 2 ноября. При этом, 2 ноября, был сокращённый рабочий день.
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