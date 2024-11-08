Мемориальные плиты в честь героев СВО открыли в Себеже

10:28, 08 ноября 2024, ПАИ

Мемориальные плиты погибшим во время проведения специальной военной операции себежанам открыли в Себеже, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»









Открытие мемориальных плит Сергею Аверченко, Ивану Егорову, Алексею Синицыну и Николаю Корнелюку состоялось на аллее Памяти воинского захоронения № 1.



На мероприятии присутствовали родные и близкие героев, представители администрации Себежского района, Собрания депутатов, образовательных учреждений, ветераны, жители и гости города.

Глава Себежского района Леонид Курсенков поблагодарил родственников погибших за то, что они вырастили достойных людей. Право открыть плиты предоставили родственникам погибших. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.