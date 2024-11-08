Мемориальные плиты в честь героев СВО открыли в Себеже
Мемориальные плиты погибшим во время проведения специальной военной операции себежанам открыли в Себеже, пишет газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
Открытие мемориальных плит Сергею Аверченко, Ивану Егорову, Алексею Синицыну и Николаю Корнелюку состоялось на аллее Памяти воинского захоронения № 1.
На мероприятии присутствовали родные и близкие героев, представители администрации Себежского района, Собрания депутатов, образовательных учреждений, ветераны, жители и гости города.
Глава Себежского района Леонид Курсенков поблагодарил родственников погибших за то, что они вырастили достойных людей. Право открыть плиты предоставили родственникам погибших. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.
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