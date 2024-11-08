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Общество

Мемориальные плиты в честь героев СВО открыли в Себеже

Мемориальные плиты погибшим во время проведения специальной военной операции себежанам открыли в Себеже, пишет газета «Призыв».

  • Мемориальные плиты погибшим на СВО открыли в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим на СВО открыли в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим на СВО открыли в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим на СВО открыли в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты погибшим на СВО открыли в Себеже
    Фото: газета «Призыв»

Открытие мемориальных плит Сергею Аверченко, Ивану Егорову, Алексею Синицыну и Николаю Корнелюку состоялось на аллее Памяти воинского захоронения № 1.

На мероприятии присутствовали родные и близкие героев, представители администрации Себежского района, Собрания депутатов, образовательных учреждений, ветераны, жители и гости города.

Глава Себежского района Леонид Курсенков поблагодарил родственников погибших за то, что они вырастили достойных людей. Право открыть плиты предоставили родственникам погибших. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.

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