Вместо звонков в псковских школах будут звучать мелодии из классических произведений

10:26, 08 ноября 2024, ПАИ

Вместо звонков в псковских школах будут звучать мелодии из классических произведений, сообщается в телеграм-канале Минпросвещения России.

Проект охватит все общеобразовательные учреждения страны. Мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года будут посвящены определённой памятной дате. В ноябре прозвучат отрывки из песен Александры Пахмутовой к 95-летию со дня рождения композитора. В декабре можно будет услышать музыкальные фрагменты из балетов Петра Чайковского. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

Проект реализует Минпросвещения России совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.