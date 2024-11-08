Вышел первый номер российско-белорусского журнала «Педагогический вестник Союзного государства»

11:00, 08 ноября 2024, ПАИ

Вышел первый номер нового научного электронного журнала «Педагогический вестник Союзного государства» – российско-белорусское сетевое периодическое издание. Учредителем выступил Псковский государственный университет, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В журнале публикуют научные статьи ведущих российских, белорусских и зарубежных педагогов и психологов. Материалы предназначены не только специалистам, но и всем интересующимся вопросами общей педагогики, истории педагогики и образования, теории и методики обучения и воспитания, а также педагогической, социальной политической и экономической психологии.

Выпуски нацелены на создание научной основы формирования единой экосистемы педагогического пространства Союзного государства. Совместные исследования текущего состояния образовательной системы российско-белорусского приграничья, а также опыта внедрения инновационных практик в педагогический процесс будут способствовать решению проблемы приобщения молодого поколения к профессии педагога и дальнейшего позиционирования в профессиональной деятельности традиционных для населения России и Белоруссии ценностей.

Проект реализован по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».