Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Стало известно, насколько вырастут в России цены на железнодорожные перевозки

Тарифы на железнодорожные перевозки в России будут проиндексированы. Так, с 1 декабря 2024 года цены на пассажирские перевозки вырастут на 11,6 %, а на грузовые – на 13,8 %. Также будут увеличены тарифы на перевозку строительных грузов, контейнеров и порожних вагонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: ПАИ

Индексация тарифов на пассажирские перевозки на 11,6 % коснётся как регулируемого сегмента – плацкартных и общих вагонов, так и нерегулируемого – купе, СВ и люкс-вагонов.

«Пока не изменится общеэкономический тренд, тарифы будут расти у всех естественных монополий», – заявил президент центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Также в пассажирском сегменте, кроме базового тарифа, существует динамическое тарифообразование, которое отражает соотношение спроса и предложения, добавил он.

Напомним, что 4 января 2025 года в Псков прибудет поезд Деда Мороза, продажи билетов откроются за 30 суток до прибытия поезда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 ноября 2024

Самые подорожавшие молочные продукты назвали в Псковской области
08 ноября 2024

Стало известно, насколько вырастут в России цены на железнодорожные перевозки
08 ноября 2024

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
08 ноября 2024

Импорт новых легковых автомобилей в Россию стал рекордным за 12 лет
07 ноября 2024

Потребительские цены выросли в Псковской области на 5,2%
07 ноября 2024

Аренда на жильё квартир продолжит расти – эксперты
07 ноября 2024

Почему покупать квартиры всё ещё выгодно, рассказали псковские эксперты
07 ноября 2024

В России временно сократят поставки индейки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...