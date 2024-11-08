Стало известно, насколько вырастут в России цены на железнодорожные перевозки

12:40, 08 ноября 2024, ПАИ

Тарифы на железнодорожные перевозки в России будут проиндексированы. Так, с 1 декабря 2024 года цены на пассажирские перевозки вырастут на 11,6 %, а на грузовые – на 13,8 %. Также будут увеличены тарифы на перевозку строительных грузов, контейнеров и порожних вагонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Индексация тарифов на пассажирские перевозки на 11,6 % коснётся как регулируемого сегмента – плацкартных и общих вагонов, так и нерегулируемого – купе, СВ и люкс-вагонов.

«Пока не изменится общеэкономический тренд, тарифы будут расти у всех естественных монополий», – заявил президент центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Также в пассажирском сегменте, кроме базового тарифа, существует динамическое тарифообразование, которое отражает соотношение спроса и предложения, добавил он.

Напомним, что 4 января 2025 года в Псков прибудет поезд Деда Мороза, продажи билетов откроются за 30 суток до прибытия поезда.