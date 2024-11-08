После 65 лет люди глупеют: назван возраст пика умственной активности

11:09, 08 ноября 2024, ПАИ

Нейробиолог и нейрохирургический медицинский исследователь доктор Стефан Миндеа сообщил, что с 40 до 60 лет человек испытывает так называемый когнитивный пик, а после 65 лет показатели мозга начинают снижаться, пишет Lenta.ru.

«Мозг постепенно атрофируется или сжимается, особенно в таких областях, как гиппокамп, который связан с памятью, а также в лобной и префронтальной коре головного мозга. Вот почему с возрастом мы начинаем забывать вещи или почему мошенники способны обмануть пожилых людей — их лобные доли начинают атрофироваться», — пояснил нейробиолог.

Подвижный интеллект (скорость решения проблем и обработки информации) может с возрастом снижаться, а вот кристаллизованный интеллект (знания и навыки, приобретенные в течение жизни) остается неизменным или даже улучшается. «Это похоже на компьютер с более медленным подключением к интернету. Вся информация по-прежнему находится в сети, но для доступа к этой информации может потребоваться немного больше времени», — привел пример спикер.