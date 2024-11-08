Сборная Псковской области выиграла медали на Кубке мира по тхэквондо

11:22, 08 ноября 2024, ПАИ

Спортсмены сборной Псковской области выиграли медали Кубка мира по тхэквондо ИТФ, который прошёл в Ташкенте с 2 по 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации тхэквондо.



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо



Фото: Псковская областная федерация тхэквондо

















Псковскую область на соревнованиях представляли Александр Соломатов, Алина Смирнова, Андрей Околеснов, Елизавета Хомякова и Анастасия Жилова.

Андрей Околеснов выиграл золото в формальном комплексе среди юниоров, Елизавета Хомякова победила в спарринге среди девушек в весе до 70 килограммов, а Анастасия Жилова отличилась победой в командном спарринге среди юниорок и заняла второе место в индивидуальном спарринге в весе до 50 килограммов.

Также третье место на Кубке мира заняла Алина Смирнова в категории «личный туль» среди женщин. В полуфинале псковичка уступила спортсменке из Греции, которая впоследствии стала победителем соревнований.

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