ФСБ задержала в Ленобласти преступников, пытавшихся провезти в страны ЕС более тонны кокаина

11:16, 08 ноября 2024, ПАИ

Сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области граждан России, Эстонии и балканских стран в рамках дела о попытке контрабанды в Евросоюз более тонны кокаина стоимостью более 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу, 8 ноября, Центр общественных связей спецслужбы.

Наркотик везли через Россию транзитом – из Латинской Америки в страны Евросоюза.

Правоохранители задержали в Ленинградской области двоих граждан одной из балканских стран, которые заложили в тайник автомобиля 984 брикета с кокаином весом по одному килограмму каждый.

За несколько часов до этого подозреваемые пытались сбыть 20 килограммов кокаина в России: оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района. Во время извлечения наркотиков из тайника на месте были задержаны двое граждан России и гражданин Эстонии.

Следственное подразделение УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении пятерых задержанных возбудило уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.