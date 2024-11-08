Началась конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий»

11:53, 08 ноября 2024, ПАИ

X ежегодная научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» проходит в Пскове сегодня, 8 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

В конференции принимают участие специалисты музеев, преподаватели высших учебных заведений, эксперты, занимающиеся вопросами изучения архитектурного наследия, историки и архитекторы. Мероприятие проводится с целью обмена опытом и установления профессиональных связей в области сохранения, воссоздания и популяризации архитектурного наследия.

«Десять лет плодотворной работы, совместной деятельности, направленной на сохранение культурного наследия. Десять лет деятельности, которая приносит реальный результат. Наша площадка востребована. Те проблемы и вопросы, которые мы поднимает здесь, актуальны», – сказал председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

«Я каждый год здесь выступаю. Сохранение объектов культурного наследия набирает обороты. И это всё благодаря тому, что работает единый механизм, единая команда. За это спасибо», – отметил гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко и пожелал всем участникам плодотворной работы.

Далее участники конференции выступят с докладами.

Организаторами конференции выступают комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области и ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры».