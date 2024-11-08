Жилой дом сгорел в Плюсском районе

13:08, 08 ноября 2024, ПАИ

Жилой дом площадью 54 квадратных метра и хозпостройка размером 50 квадратных метров сгорели в деревне Ляды Плюсского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в розетке в доме. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.