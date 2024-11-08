Жилой дом сгорел в Плюсском районе
Жилой дом площадью 54 квадратных метра и хозпостройка размером 50 квадратных метров сгорели в деревне Ляды Плюсского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Предварительная причина пожара – короткое замыкание в розетке в доме. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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