В Псковской области фура Великолукского мясокомбината вылетела в кювет, пострадал водитель

13:25, 08 ноября 2024, ПАИ

Водитель большегруза Великолукского мясокомбината не справился с управлением, в результате фура вылетела в кювет. ДТП произошло на 705-м километре трассы Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 61-летний водитель. Помощь ему оказывают на месте. Решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.