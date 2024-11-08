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Происшествия

В Псковской области фура Великолукского мясокомбината вылетела в кювет, пострадал водитель

Водитель большегруза Великолукского мясокомбината не справился с управлением, в результате фура вылетела в кювет. ДТП произошло на 705-м километре трассы Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадал 61-летний водитель. Помощь ему оказывают на месте. Решается вопрос о его госпитализации.

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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