Выставка графики псковского художника Александра Шершнева открылась в Москве

13:55, 08 ноября 2024, ПАИ

Выставка экслибриса и графики псковского художника Александра Шершнева «Ex libris – Dall’uomo (Из книг – Из человека)» открылась в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве. Всего на ней представлено около 80 работ.



Фото: пресс-служба Дома-музея Марины Цветаевой



Фото: пресс-служба Дома-музея Марины Цветаевой



Фото: пресс-служба Дома-музея Марины Цветаевой



Фото: пресс-служба Дома-музея Марины Цветаевой



Фото: пресс-служба Дома-музея Марины Цветаевой



Фото: пресс-служба Дома-музея Марины Цветаевой



Фото: пресс-служба Дома-музея Марины Цветаевой













На открытии директор дома-музея Юлия Чурсина отметила, что выставка очень созвучна литературной тематике музея, где хранится большая коллекция графики.

Куратор выставки Варвара Пааль, дочь художника, поделилась, что основная тема творчества Александра Шершнева – экслибрис. Он не ограничивался традиционными рамками этого жанра и создавал не просто знаки для библиотек, а уникальные символы владельца, отражающие индивидуальность и характер заказчика.

Заведующая отделом графики XVIII–XX веков Третьяковской галереи и участница подготовки выставки Ирина Шуманова отметила, что экслибрис – это графическая миниатюра с уникальной оптикой и перспективой. Искусствовед подчеркнула, что резцовая гравюра обычно не передает движения руки художника, создавая остановленный момент. Однако в работах Александра Шершнева благодаря особому ритму и мастерству техники проявляется экспрессия и ощущение непосредственного общения с автором.

Александр Шершнев родился в Пскове. Он работал в технике гравюры на пластике. Её принцип тот же, что и в ксилографии и линогравюре: на плоской поверхности пластика штихелями (стамесками) различных профилей и размеров вырезается перенесенный с кальки рисунок, затем на пластик валиком накатывается типографская краска и печатается на станке. В результате штрих рисунка остается белым, а фон – черным.

С 1976 года он был постоянным участником городских и областных выставок псковских художников.