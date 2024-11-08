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Общество

В «Михайловском» советуют спланировать новогоднюю поездку в музей уже в ближайшие дни

Заранее запланировать поездку в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на новогодние и рождественские праздники советуют в учреждении псковичам и жителям других регионов. Как рассказали ПАИ в музее, с 28 декабря 2024 года и до 8 января 2025 года включительно здесь будут организованы концерты, фольклорные гуляния, мастер-классы, сказочное представление для детей и многое другое.

Игорь Шаймарданов. За ёлочкой (2010 год). Из собрания Пушкинского заповедника

В частности, сотрудники «Михайловского» уже начали работу над новой фольклорной программой «Настали Святки!», уточнили в пресс-службе учреждения со ссылкой на руководителя отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирину Егорову. Программы по праздникам русского крестьянского календаря, подготовленные с подлинно музейной этнографической тщательностью, с любовным отношением к литературному, музыкальному и игровому фольклору, да ещё и «играемые» на местном говоре, всегда вызывают особый интерес у посетителей «Михайловского», констатировали в музее.

Как и всякая новогодняя задумка, музейные Святки не обойдутся без добрых сюрпризов, но некоторые детали новой программы Ирина Егорова сочла возможным приоткрыть. Так, она рассказала, что в основу сценария в этот раз решено было взять традиции празднования Коляды в деревнях и сёлах на территории современного Невельского района Псковской области. «Колядой здесь называли канун основных праздничных дней святочного периода: Рождества, Нового года и Крещения», – пояснила Ирина Егорова.

Помимо того, в новой работе использованы и этнографические материалы из Локнянского и Порховского районов. «Из Локнянского района у нас будет представлена сказка «Дед-гадатель», записанная в 1982 году от Пелагеи Фёдоровны Котовой, а также традиция «выметания девушек». Из Порховского района – описание ряженых и бесчинства молодёжи», – конкретизировала специалист «Михайловского».

Премьера программы «Настали Святки!» запланирована в Пушкинском заповеднике на 2 января, после её планируют проводить ежедневно как для организованных туристических групп, так и для так называемых индивидуальных посетителей, то есть гостей, прибывающих в музей поодиночке или небольшими семейными / дружескими компаниями. Местом проведения Святок станет музей «Водяная мельница в деревне Бугрово».

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