Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове закрывается для подготовки к зимнему сезону

15:40, 08 ноября 2024, ПАИ

Парк аттракционов «Волшебная гора» временно закрывается для подготовки к зимнему сезону с 11 ноября, сообщается в Telegram-канале парка аттракционов.

«Мы делаем совсем небольшую паузу, чтобы превратить парк в настоящую зимнюю сказку!» – отметили представители парка.

Уже на пути в парк аттракционов новое новогоднее оборудование: светящиеся снежные украшения, ель, гирлянды и прочее.

«Нам нужно время, чтобы всё это подключить и создать для вас потрясающую атмосферу. И уже в декабре мы будем наслаждаться волшебством вокруг и устраивать незабываемые зимние приключения!» – уточнили сотрудники парка аттракционов.