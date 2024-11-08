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Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове закрывается для подготовки к зимнему сезону

Парк аттракционов «Волшебная гора» временно закрывается для подготовки к зимнему сезону с 11 ноября, сообщается в Telegram-канале парка аттракционов.

«Мы делаем совсем небольшую паузу, чтобы превратить парк в настоящую зимнюю сказку!» – отметили представители парка.

Уже на пути в парк аттракционов новое новогоднее оборудование: светящиеся снежные украшения, ель, гирлянды и прочее.

«Нам нужно время, чтобы всё это подключить и создать для вас потрясающую атмосферу. И уже в декабре мы будем наслаждаться волшебством вокруг и устраивать незабываемые зимние приключения!» – уточнили сотрудники парка аттракционов.

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