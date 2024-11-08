Тромбоэкстракцию начнут применять для пациентов с инсультами в Великих Луках

16:54, 08 ноября 2024, ПАИ

Тромбоэкстракцию начнут применять для пациентов с инсультами в Великих Луках. Эта процедура представляет собой механическое удаление тромбов из сосудов при инсульте, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Тромбоэкстракция выполняется в специализированной рентген-хирургической операционной. Через специальные катетеры к тромбу подводится инструмент для захвата тромба и его удаления. После тромбоэкстракции кровоток в сосудах восстанавливается», – рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы Елена Белоножко.