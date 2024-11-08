Бешенство выявили у енота в Псковской области
Антиген бешенства в материале, отобранном от енота, выявили в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской облветлаборатории.
В лаборатории также напомнили, что при укусе животного нужно промыть рану концентрированным мыльным раствором и обратиться в ближайшее медицинское учреждение для консультации врача. Обращаться можно в травматологическое отделение или кабинет хирурга.
Кроме того, для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать домашних питомцев.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 ноября 2024
Многозадачность на работе может привести к невротическому расстройству, предупредила психиатр из Пскова
08 ноября 2024
Псковская делегация побывала на управленческой сессии для руководителей фонда «Защитники Отечества»