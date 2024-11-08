«Почта России» предупредила россиян о звонках мошенников от имени компании

17:08, 08 ноября 2024, ПАИ

«Почта России» предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании, сообщается в телеграм-канале компании.

«Будьте внимательны. Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники», — говорится в посте.

В компании подчеркнули, что никогда не просят сообщить код из СМС.

Схема с кодами из СМС — одна из самых популярных у мошенников. Жертве звонят якобы из энергосбыта, или поликлиники, или «Почты России», отправляют код для входа в «Госуслуги», просят его назвать и скидывают звонок. Затем звонят якобы уже от «Госуслуг», пугают клиента тем, что кто-то получил доступ к его профилю, и жертва называет коды и переводит деньги на якобы безопасный счет.