«Почта России» предупредила россиян о звонках мошенников от имени компании
«Почта России» предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании, сообщается в телеграм-канале компании.
«Будьте внимательны. Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники», — говорится в посте.
В компании подчеркнули, что никогда не просят сообщить код из СМС.
Схема с кодами из СМС — одна из самых популярных у мошенников. Жертве звонят якобы из энергосбыта, или поликлиники, или «Почты России», отправляют код для входа в «Госуслуги», просят его назвать и скидывают звонок. Затем звонят якобы уже от «Госуслуг», пугают клиента тем, что кто-то получил доступ к его профилю, и жертва называет коды и переводит деньги на якобы безопасный счет.
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