Российско-белорусский форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки» пройдёт в Пскове

17:50, 08 ноября 2024, ПАИ

Российско-белорусский форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки» пройдёт в ПсковГУ с 13 по 15 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Форум направлен на реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Его целью является обобщение и систематизация инновационного опыта образовательных организаций Союзного государства по созданию и обеспечению инклюзивного образовательного пространства с ориентацией результатов на импортозамещение инклюзивных средств и технологий, а также сопровождение посттравматического стрессового расстройства. Такая тематика впервые поднимается до уровня высшего образования и образования взрослых в течение жизни.

Мероприятие соберёт более 350 человек, среди которых представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства образования Белоруссии, научных организаций и промышленных предприятий, а также сотрудники и студенты вузов России и Белоруссии.

Программой форума запланированы презентация проектных решений по разработке прототипа единого межрегионального сетевого ресурса по проблемам инклюзивного образования, включая дизайн-макеты пользовательских интерфейсов и архитектуру системы; пленарная дискуссия «Инклюзивное высшее образование в Российской Федерации и Республике Беларусь: доступ к образовательным возможностям и реформирование системы подготовки кадров»; панельная дискуссия с директорами школ Псковской области и сотрудниками ПсковГУ «Профессиональная ориентация старших школьников на выбор педагогической карьеры через деятельность психолого-педагогических классов: региональные модели и механизмы решений»; подписание соглашения о вступлении в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» между ПсковГУ и Мозырским государственным педагогическим университетом имени И. П. Шамякина и многое другое.