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Псковичей приглашают на авторские курсы искусствоведения

Приглашаем на авторские курсы кандидата искусствоведения Тамары Шулаковой «Стили в искусстве» «Псков в контексте мирового искусства». Организационная встреча в рамках курса состоится 13 ноября в 18:00 в актовом зале библиотеки им. В. А. Каверина. Об этом ПАИ сообщили в областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина.

Псковичей приглашают на авторские курсы искусства. Фото: организаторы / областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина

Тамара Шулакова окончила Российскую академию художеств, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и АГОА имени Шукшина, имеет учёную степень кандидата искусствоведения. Регулярно участвует в работе научных и методических советов при областном комитете по культуре и туризму и в работе научно-методического и экспертного совета в качестве члена рабочей группы общественного контроля при Государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Публикуется в научно-исследовательских изданиях.

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