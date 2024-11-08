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Общество

83-летняя женщина пропала в Пскове

83-летняя женщина ушла в Пскове из дома и не вернулась. С 7 ноября её местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

83-летняя женщина пропала в Пскове. Фото: поисково-спасательньный отряд «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, синие глаза, седые волосы, короткая стрижка.

Была одета в тёмного цвета длинную куртку, коричневый платок, белые кеды. С собой имела разноцветную маленькую сумочку.

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